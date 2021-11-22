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Главная » Украина » Общество
09:01 30 Ноября 2021 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Украину накрыл мощный циклон: объявлено штормовое предупреждение

Из-за циклона, который принес в Украину похолодание, дожди со снегом и сильный ветер по всей стране объявлено штормовое предупреждение.

Во всех регионах страны погода ухудшится

Об этом сообщила ТСН. По ночам синоптики обещают морозы почти во всех регионах страны.

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Наибольшие неприятности может вызвать сильный ветер, порывы которого могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

Поскольку циклон движется с юга, его проявления первыми ощутят на себе жители именно этих регионов.

По данным Укргидрометцентра, сегодня ночью в большинстве областей будет дождь, на западе и севере с мокрым снегом.  Днем существенных осадков не ожидается, лишь в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму может выпасть сильный дождь.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью на большей части территории, днем в западных и северных областях с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, на юго-востоке страны ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. В Карпатах снег, температура в течение суток 3-8° мороза.

Ранее Власти сообщали, что ураган, пришедший из Турции, принес разрушения и обесточил часть оккупированного Крыма.

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Тэги: погода
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