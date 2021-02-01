Китайская Skyrizon через суд в Гааге требует от Украины $4,5 млрд за «Мотор Сич»: в чем проблема

Китайская компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге требует от Украины выплатить $4,5 млрд как компенсацию ущерба из-за решения вернуть в государственную собственность предприятие «Мотор Сич».

Китайская компания обвинила Украину в несправедливости



Об этом сообщило издание Global Times. Китайская компания была инвестором украинского предприятия.

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После его национализации Skyrizon подала заявление в Постоянный арбитражный суд в Гааге с требованием вынести решение о том, что Украина нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, и потребовала $4,5 млрд в качестве компенсации за вероятное несправедливое отношение Украины к китайским инвесторам.

Юристы Skyrizon утверждают,что китайские инвесторы понесли значительные убытки в Украине и Китае «из-за пятилетнего периода несправедливого обращения и применения продолжающихся незаконных мер в Украине».

Как известно, 29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех граждан Китая и четырех китайских компаний, включая Skyrizon, заморозив их активы в Украине.

Все привлеченные компании являлись инвесторами украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич».

Напомним, в январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкционных мерах, касающихся, в частности, китайской компании Skyrizon , которая купила акции украинского производителя авиадвигателей, компании «Мотор Сич».

Ранее Skyrizon попала под санкции США. Госдеп посчитал, что она представляет угрозу нацбезопасности США из-за сотрудничества с армией КНР.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский 23 марта ввел в действие решение СНБО от 11 марта о возврате предприятия Мотор Сич в собственность государства.

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Тэги: Китай, Мотор Сич