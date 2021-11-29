В Украине усиливают карантин: озвучены дата и список ограничений

В Украине усилят карантинные ограничения для невакцинированных граждан c 6 декабря.

Новые правила вступят в силу с 6 декабря



Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге.

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По его словам, Кабмин 24 ноября изменил правила карантина, которые вступят в силу 6 декабря.

Министр объяснил, что правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, поскольку коронавирус не отступает.

“Европа устанавливает новый континентальный рекорд заболеваемости COVID-19 – 367 тысяч человек в среднем в сутки. И мы должны принимать меры для сохранения жизни граждан, которые до сих пор не пришли в пункт прививки, чтобы защитить собственную жизнь», — сказал Ляшко.

Больше всего изменений затронут правила для «желтого» уровня эпидемической опасности.

С 6 декабря люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательный тест или сертификат об выздоровлении, в «желтой» зоне не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в «желтом» и «красном» уровнях не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил — ношение маски и соблюдение физической дистанции 1.5 метров.

Срок действия «желтого» сертификата с 6 декабря составит 30 дней.

«Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять у посетителей все COVID-сертификаты, считывая QR-коды мобильного приложения «Дія». После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус COVID-сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания COVID- сертификат не считается предоставленным и проверенным», — пояснил глава Минздрава.

Ляшко подчеркнул, что для считывания не нужно дополнительных приложений или средств – достаточно «своей Дією» считать QR-код. Если у посетителей или сотрудников нет нужных документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Как сообщали Власти, за минувшие сутки по состоянию на утро 30 ноября в Украине обнаружили 10 554 новых случаев коронавирусной болезни, умер от недуга 561 человек.

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Тэги: карантин