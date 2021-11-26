Ермака допросили в ГБР по делу о «вагнеровцах»
Главу Офиса президента Андрея ермака 30 ноября допросили в Государственном бюро расследований по поводу срыва операции по “вагнеровцам”.
По возвращении с ГБР Ермак сообщил об этом в Facebook.
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Он уточнил, что прибыл на допрос в 8:30 и рассказал следователям всю известную ему информацию .
“Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал. Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над «і», – написал Ермак.
Как сообщали Власти, Государственное бюро расследований пообещало допросить главу Офиса президента Андрея Ермака относительно проведения спецоперации по задержанию «вагнеровцев» и ее срыва.