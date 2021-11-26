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Главная » Украина » Общество
11:29 30 Ноября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Ермака допросили в ГБР по делу о «вагнеровцах»

Главу Офиса президента Андрея ермака 30 ноября допросили в Государственном бюро расследований по поводу срыва операции по “вагнеровцам”.

Ермак сообщил, что вернулся из ГБР

По возвращении с ГБР Ермак сообщил об этом в Facebook.

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Он уточнил, что прибыл на допрос в 8:30 и рассказал следователям всю известную ему информацию .

“Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал. Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над «і», – написал Ермак.

Как сообщали Власти, Государственное бюро расследований пообещало допросить главу Офиса президента Андрея Ермака относительно проведения спецоперации по задержанию «вагнеровцев» и ее срыва.

Немного об авторе
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Тэги: ГБР, Андрей Ермак, вагнеровцы, Вагнергейт
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