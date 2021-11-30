Глава Госказначейства Татьяна Слюз разработала коррупционный механизм, чтобы давить на бизнес-структуры – СМИ

Татьяна Слюз еще в первую каденцию на посту главы Госказначейства постигла опасное для власти искусство резкой остановки платежей.

Татьяна Слюз еще в первую каденцию на посту главы Госказначейства постигла опасное для власти искусство резкой остановки платежей.

А еще она разработала целый ряд схем и механизмов, чтобы получить рычаги давления на бизнес-структуры, пишет Знай в материале «Серый кардинал» правительства».

Так, первый раз Слюз заблокировала платежи Госказначейства по просьбе Юлии Тимошенко во время мирового кризиса в ноябре 2008 года. Потом повторила в декабре 2009 года. И вернулась к этой схеме уже в 2020 и 2021 году – когда заблокировала расчеты на главном пиар-проекте президента «Большое строительство», пишут журналисты.

После возвращения на должность в 2014 году Слюз выдавила опытных сотрудников, которые были «не ее людьми». А уже в 2018 году – разработала «неправомерный коррупционный механизм», по которому участникам бюджетных закупок было предписано открыть внебюджетные счета в органах Госказначейства, якобы для беспрепятственного получения предварительных оплат по соответствующим договорам, выяснило издание.

«На самом деле после открытия таких счетов средства коммерческих организаций были заблокированы на внебюджетных счетах Госказначейства. А к участникам процесса предъявлялись незаконные требования по подтверждению оплаты с этих счетов. За счет этого механизма Слюз получила возможности коррупционного влияния на бизнес-структуры, расчеты которых были заблокированы», – пишет издание.

Журналисты подчеркивают: избежать наказания за этот «схематоз» Слюз удалось, поскольку небюджетные счета были закреплены постановлением Кабмина. А потом схему продлили еще раз. При этом Госказначейство не фигурировало среди инициаторов «проекта».

Уже в декабре 2019 года Слюз начала начала разработку новой схемы. Так, она доказала тогдашнему руководству Кабмина, что ситуация с дефицитом бюджета критическая, и на едином казначейском счете нет денег. Так она сумела подсунуть абсолютно незаконное с точки зрения бюджетного законодательства поручение, которое в дальнейшем было подписано премьером Алексеем Гончаруком 17.12.2019 №46351/0/1-19. Согласно ему, Госказначейство в лице Слюз получило право избирательно проведения платежей из государственного бюджета, поясняет издание.

«Пользуясь этим, Татьяна Слюз сумела организовать «армию» неформальных посредников, к которым бизнес-структуры (поставщики товаров, производители работ и услуг) были вынуждены обращаться для «решения вопросов» о получении средств за фактически выполненные договорные обязательства. Проще говоря, чтобы все же получить то, что положено получить по закону», – пишут журналисты.

Напомним, ранее депутат 8 созыва Александр Пресман обвинил Татьяну Слюз в том, что она блокирует платежи, даже когда все документы в порядке, и выдает средства, только если ей заплатят «откат», который доходит до 20% от суммы платежа.

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