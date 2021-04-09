Главу Верховного суда Украины отправили в отставку
Высший совет правосудия уволдил главу Верховного Суда Валентину Данишевскую с должности судьи в связи с подачей заявления об отставке.
Об этом сказано в сообщении ВСП. Общий стаж работы судьи – более 20 лет – дает ей право на отставку.
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“30 ноября 2021 года Высший совет правосудия решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке”, — сказано в сообщении.
Также отмечено, что согласно статье 116 Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” судья, который имеет стаж работы не менее двадцати лет, что определяется в соответствии со статьей 137 настоящего Закона, имеет право подать заявление об отставке.
Данишевская с 1987 года работала главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома.
В 1992 году была назначена арбитром, а позже — судьей арбитражного суда Запорожской области, с 2017 года — судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.
30 ноября 2017 года избрана на должность председателя Верховного Суда путем тайного голосования сроком на четыре года.
С этого времени входила в состав Высшего совета правосудия по должности.
По информации ВСП, срок полномочий Валентины Данишевской как председателя Верховного Суда истекает 30 ноября 2021 года.
Ранее Власти сообщали, что президент Зеленский подписал законы о судебной реформе. В частности, утверждены законы о работе Высшей квалификационной комиссии судей, об избрании членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов.