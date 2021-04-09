НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:55 30 Ноября 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Главу Верховного суда Украины отправили в отставку

Высший совет правосудия уволдил главу Верховного Суда Валентину Данишевскую с должности судьи в связи с подачей заявления об отставке.

Данишевская проработала скдьей более 20 лет

Об этом сказано в сообщении ВСП. Общий стаж работы судьи – более 20 лет – дает ей право на отставку.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

“30 ноября 2021 года Высший совет правосудия решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке”, — сказано в сообщении.

Также отмечено, что согласно статье 116 Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” судья, который имеет стаж работы не менее двадцати лет, что определяется в соответствии со статьей 137 настоящего Закона, имеет право подать заявление об отставке.

Данишевская с 1987 года работала главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома.

В 1992 году была назначена арбитром, а позже — судьей арбитражного суда Запорожской области, с 2017 года — судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.

30 ноября 2017 года избрана на должность председателя Верховного Суда путем тайного голосования сроком на четыре года.

С этого времени входила в состав Высшего совета правосудия по должности.

По информации ВСП, срок полномочий Валентины Данишевской как председателя Верховного Суда истекает 30 ноября 2021 года.

Ранее Власти сообщали, что президент Зеленский подписал законы о судебной реформе. В частности, утверждены законы о работе Высшей квалификационной комиссии судей, об избрании членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховный суд Украины
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.04.2021 03:55
Верховный суд впервые подтвердил законность перехода из УПЦ в ПЦУ
ТОР
13.01.2020 07:37
Верховный суд рассмотрит дело пожизненника Петухова, выигравшего у Украины два дела в ЕСПЧ
ТОР
17.12.2019 07:58
Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Назван срок, за который надо потратить тысячу за вакцинацию

12:28 Украина

Зеленский без объяснения причин уволил главу контрразведки СБУ

06:09 Украина

Ученые предположили, что может быть пятым состоянием материи

04:48 Мир

Скандального нардепа засекли на авто, которое не продают в Украине: на нем были номера другой машины

17:05 Украина

Под Запорожьем две легковушки столкнулись лоб в лоб: трое погибших

13:38 Украина

В Одессе на детей во время урока обрушился потолок, есть пострадавшие. Видео

12:05 Украина

В Киеве зафиксировали рекордное превышение скорости водителем

11:53 Украина

Врач из ЮАР описала главные симптомы коронавируса Омикрон

11:33 Мир

Украина – вторая в мире по смертности от COVID-19

08:07 Украина

В Японии раздадут гражданам $15,8 млрд из-за COVID-19

07:35 Мир

В немецком аэропорту профессор медицины делал прививки самодельной вакциной от COVID-19

07:14 Мир

Новости | NetGameSlots.com