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Главная » Украина » Экономика
15:38 30 Ноября 2021 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

Рада приняла «ресурсный» законопроект: поднимет налоги и ударит по Ахметову

Верховная рада поддержала во втором чтении так называемый «ресурсный» или «налоговый» законопроект №5600, предусматривающий изменения в Налоговом кодексе.

Законопроект предусматривает увеличение налогов

«За» документ проголосовали 255 народных депутата.

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Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил, что это, наверное, самый тяжелый законопроект в этом году.

«В законопроект было подано до первого чтения 11 500 депутатских предложений и поправок. Поэтому Верховная Рада применила процедуру, предусмотренную статьей 119-1 Регламента. В результате этой процедуры от каждой депутатской фракции и группы было подано по пять правок. Большинство депутатских фракций подали эти поправки», — пояснил Гетманцев.

Большинство изменений коснутся многих украинцев.

В частности новые изменения предусматривают:

  • обязать компании-застройщики платить НДС по операциям с недвижимостью;

  • введение налога в размере 18% от доходов, полученных от реализации третьего и последующих объектов недвижимости в год. До сих пор такие операции облагаются налогом 5%;

  • снижение «порога» размера земельного участка, продавая урожай с которого нужно уплачивать налоги.

Этот законопроект в СМИ назвали «антиахметовским», поскольку им предлагается:

  • повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются компания «Метинвест» Рината Ахметова),

  • ввести акцизный налог на электроэнергию, производимую из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем наибольших мощностей «зеленой» энергетики в Украине).

Отметим, что в первом чтении законопроект №5600 был принят еще в июле 2021 года.

Ранее Власти сообщали, что Верховная Рада на заседании 20 октября приняла в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Его поддержали 264 нардепа.

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Тэги: Верховная Рада, налоги
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