Суд не нашел вины нардепа Юрченко в ДТП во Львове
Галицкий райсуд Львова не нашел вины народного депутата Александра Юрченко в аварии в центре Львова, которая произошла 8 июля.
Об этом сообщил в Facebook сам Юрченко. Он также выложил скрин судебного постановления.
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Кроме того, суд признал недействительным тест, показавший наркотическое опьянение нардепа.
В решении сказано, что сразу после ДТП тест на наркотики проводился с многочисленными нарушениями, кроме того, он отсутствует в перечне разрешенных для проверки наркотического опьянения у человека. Соответственно и результаты теста признаны недействительным.
В действиях же Юрченко суд увидел состава административного правонарушения.
Сам нардеп написал, что патрульные полицейские якобы пытались его спровоцировать и подставить. Он опубликовал видеозаписи с нагрудных камер патрульных.
«Вместе с постановлением суда публикую видео, где правоохранители пытаются меня спровоцировать и обсуждают возможность, как подставить народного депутата. Также публикую видео, где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло, значит, кому-то это было выгодно», — написал депутат.
Ранее Власти писали, что под Запорожьем две легковушки столкнулись лоб в лоб. Трое человек погибло, еще один серьезно пострадал.