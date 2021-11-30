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16:00 30 Ноября 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Суд не нашел вины нардепа Юрченко в ДТП во Львове

Галицкий райсуд Львова не нашел вины народного депутата Александра Юрченко в аварии в центре Львова, которая произошла 8 июля.

Суд оправдал нардепа Юрченко

Об этом сообщил в Facebook сам Юрченко. Он также выложил скрин судебного постановления.

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Кроме того, суд признал недействительным тест, показавший наркотическое опьянение нардепа.

В решении сказано, что сразу после ДТП тест на наркотики проводился с многочисленными нарушениями, кроме того, он отсутствует в перечне разрешенных для проверки наркотического опьянения у человека. Соответственно и результаты теста признаны недействительным.

В действиях же Юрченко суд увидел состава административного правонарушения.

Сам нардеп написал, что патрульные полицейские якобы пытались его спровоцировать и подставить. Он опубликовал видеозаписи с нагрудных камер патрульных.

«Вместе с постановлением суда публикую видео, где правоохранители пытаются меня спровоцировать и обсуждают возможность, как подставить народного депутата. Также публикую видео, где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло, значит, кому-то это было выгодно», — написал депутат.

Ранее Власти писали, что под Запорожьем две легковушки столкнулись лоб в лоб. Трое человек погибло, еще один серьезно пострадал.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Львов, дтп, Александр Юрченко
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