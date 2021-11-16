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16:54 30 Ноября 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

В Азербайджане разбился военный вертолет: погибло 14 человек

В результате аварии военного вертолета во время тренировочного полета в Азербайджане погибло 14 человек.

Вертолет осуществлял тренировочный полет

Об этом сообщило 1news.az. Авария произошла 30 ноября на авиационном полигоне Гарагейбат, расположенном на территории Хизинского района.

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Вертолет принадлежал Государственной пограничной службе.

Причин крушения пока не называют.

Азербайджанские власти опубликовали список погибших, 13 из 14 – офицеры в звании от старшего лейтенанта до полковника.

Также один погибший указан как «рабочий».

Кроме того, еще два человека выжили в катастрофе и госпитализированы.

На месте катасрофы работают следователи и эксперты

На месте катасрофы работают следователи и эксперты

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с крушением вертолета.

Ранее Власти сообщали, что в Норвегии потерпел крушение легкий учебный самолет, все, кто был на борту погибли.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Азербайджан
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