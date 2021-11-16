В Азербайджане разбился военный вертолет: погибло 14 человек
В результате аварии военного вертолета во время тренировочного полета в Азербайджане погибло 14 человек.
Об этом сообщило 1news.az. Авария произошла 30 ноября на авиационном полигоне Гарагейбат, расположенном на территории Хизинского района.
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Вертолет принадлежал Государственной пограничной службе.
Причин крушения пока не называют.
Азербайджанские власти опубликовали список погибших, 13 из 14 – офицеры в звании от старшего лейтенанта до полковника.
Также один погибший указан как «рабочий».
Кроме того, еще два человека выжили в катастрофе и госпитализированы.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с крушением вертолета.
Ранее Власти сообщали, что в Норвегии потерпел крушение легкий учебный самолет, все, кто был на борту погибли.