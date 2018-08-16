Вслед за Крымом желтый дождь с песком из Африки обрушился на материковую Украину
В понедельник, 29 ноября, на Крымский полуостров пролился желтый дождь с песком, который принесли теплые воздушные массы из районов Северной Африки.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на крымский гидрометцентр.
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Такие необычные осадки выпали в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах оккупированного Крыма в первой половине дня.
В региональном гидрометцентре пояснили, что явление связано с сильными ветрами.
«И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение — вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары», — отметили специалисты.
Ближе к обеду понедельника “грязный” дождь зафиксировали на юге Украины жители Мелитополя.
Как сообщило издание “Местные вести”, горожане жаловались на дождь после которого на автомобилях и одежде остались грязные следы. Эти явления зафиксировали и на метеостанции «Мелитополь».
“Дождевую воду уже проверили на уровень PH, и он оказался нейтральным (6,97). То есть говорить о том, что это был щелочной или химический дождь, оснований нет. Скорее всего, дождевая вода смешалась с пыльными массами, принесенными в наш регион, отмечают метеорологи”, – сообщило издание.
Также отмечено, что аналогичная ситуация наблюдалась и на Ботиевской, Гуляйпольской, Кирилловской метеостанциях.
Как сообщали Власти, из-за циклона, который принес в Украину похолодание, дожди со снегом и сильный ветер по всей стране 30 ноября объявлено штормовое предупреждение.