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17:56 30 Ноября 2021 Просмотров 108   КомментариевКомментарии

Вслед за Крымом желтый дождь с песком из Африки обрушился на материковую Украину

В понедельник, 29 ноября, на Крымский полуостров пролился желтый дождь с песком, который принесли теплые воздушные массы из районов Северной Африки.

Дождь сильно испачкал автомобили и одежду

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на крымский гидрометцентр.

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Такие необычные осадки выпали в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах оккупированного Крыма в первой половине дня.

В региональном гидрометцентре пояснили, что явление связано с сильными ветрами.

«И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение — вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары», — отметили специалисты.

Ближе к обеду понедельника “грязный” дождь зафиксировали на юге Украины жители Мелитополя.

Как сообщило издание “Местные вести”, горожане жаловались на дождь после которого на автомобилях и одежде остались грязные следы. Эти явления зафиксировали и на метеостанции «Мелитополь».

“Дождевую воду уже проверили на уровень PH, и он оказался нейтральным (6,97). То есть говорить о том, что это был щелочной или химический дождь, оснований нет. Скорее всего, дождевая вода смешалась с пыльными массами, принесенными  в наш регион, отмечают метеорологи”, – сообщило издание.

Также отмечено, что аналогичная ситуация наблюдалась и на Ботиевской, Гуляйпольской, Кирилловской метеостанциях.

Как сообщали Власти, из-за циклона, который принес в Украину похолодание, дожди со снегом и сильный ветер по всей стране 30 ноября объявлено штормовое предупреждение.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: крым, погода, дождь
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