Добрался до Южной Америки: Бразилия стала 20-й страной в мире, обнаружившей «Омикрон»

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило информацию об обнаружении двух случаев заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон».

В Бразилию "Омикрон" привезли из ЮАР



Об этом сообщило Интерфакс. Новый вариант коронавируса выявили в штате Сан-Паулу.

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Департамент здравоохранения штата отметил, что оба обнаруженных случая – привезенные из другой страны.

Новый штамм был подтвержден у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, прибывших в Бразилию из ЮАР 23 ноября.

В прошлый четверг, готовясь к возвращению в ЮАР, они сдали тесты на COVID-19, которые оказались положительными. Последующие анализы подтвердили у них новый штамм «омикрон».

Таким образом Бразилия стала 20-й страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма COVID-19.

Правительство Бразилии ввело ограничения на полеты из ЮАР и пяти других стран юга Африки.

Как сообщали Власти, Всемирная организация здравоохранения призвала страны мира не вводить запреты на полеты из Африки на фоне распространения штамма коронавируса “Омикрон”.

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Тэги: covid-19, Омикрон