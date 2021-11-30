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08:11 01 Декабря 2021 Просмотров 286   КомментариевКомментарии

В Украине утилизирую более 400 тыс доз вакцины AstraZeneca

В Украине в декабре планируют провести централизованную утилизацию более 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca, у которой закончился срок годности.

Утилизируют просроченные вакцины

Об этом сообщило УНН со ссылкой на ответ Минздрава на запрос журналистов.

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30 ноября к испорченным было добавлено еще определенное количество доз.

По информации министерства, на 29 ноября на региональных складах находилось 408 216 доз просроченной вакцины.

“После окончания срока годности вакцины АСТРАЗЕНЕКА (со сроком годности до 30.11.2021, количество доз вакцины еще не определено) в декабре 2021 года запланировано провести централизованную утилизацию всей вакцины с истекшим сроком годности. Компания, которая будет проводить утилизацию вакцин, еще не определена”, — сказано в ответе на запрос.

Ранее Власти сообщали, что в конце октября Минздрав Украины утилизировал 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за того, что истек срок ее годности.

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Тэги: вакцинация
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