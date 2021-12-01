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10:02 01 Декабря 2021 Просмотров 375   КомментариевКомментарии

Словения запретила прививки вакциной J&J из-за смерти 20-летней девушки

Словения отказалась от вакцины против COVID-19, разработанной американской компанией Johnson & Johnson, из-за смерти пациентки.

Донца октября в ЕС было введено свыше 16 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра здравоохранения Словении Янеза Поклукара.

20-летняя девушка умерла в сентябре от кровоизлияния в мозг и образования тромбов, что стало побочным эффектом вакцинации. Тогда же вакцинация препаратом от Johnson & Johnson была в стране временно приостановлена.

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«Временная приостановка вакцинации, действовавшая до сих пор, станет постоянной», – отметил министр на пресс-конференции после публикации выводов комиссии.

Всего на конец октября на территории ЕС было сделано более 16 млн прививок этой вакциной. Были зарегистрированы шесть смертельных случаев после вакцинации.

Ранее Власти писали, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) обнаружило побочный эффект вакцины Johnson & Johnson – редкое воспаление позвоночника, называемое поперечным миелитом.

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Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: смерть, Словения, вакцинация
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