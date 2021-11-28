На границе с Польшей белорусы ночью обстреляли осветительные мачты

В ночь на 1 декабря со стороны Беларуси обстреляли польские осветительные мачты на границе.

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря



Об этом сообщило РАР со ссылкой на заявление заместителя главы министерства обороны Польши Войцеха Скуркевича.

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«Возможно, вчера ночью наши осветительные мачты были обстреляны с белорусской стороны. Они разрушены. Эти специальные мачты с электрогенераторами, которые освещают приграничную зону», – сказал Скуркевич.

Пресс-служба Минобороны Польши опубликовала фото поврежденных прожекторов.

Отмечают, что обстрел велся в районе Тересполя.

Ранее Власти сообщали, что на границе Беларуси и Литвы на участке пограничной заставы «Видзы» был обнаружен труп мигранта.

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Тэги: Польша, беларусь, граница, беженцы, мигранты