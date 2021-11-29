Зеленский рассказал, как остановить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить войну на Донбассе можно только через прямой диалог с Россией.

Зеленский выступил за диалог с Россией



Он высказал свое мнение во время выступления в Верховной Раде 1 декабря. Глава государства подчеркнул, что не боится прямых переговоров с агрессором.

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«Именно поэтому, в то же время, я не боюсь прямого разговора с ним. Мы не боимся прямого диалога… Мы знаем, кто нас поддерживает. Мы знаем, кто из стран делает вид, что поддерживает. Мы знаем, что наша армия лучшая в мире и защитит нас», – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что готов вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали все. Все внешние (партнеры, – ред.) признали… Мы должны говорить, зная, что у нас сильная армия», – заявил Зеленский.

Как сообщали Власти, правительства союзных государств вместе с Украиной разрабатывают комплексные меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий.

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Тэги: Россия, Владимир Зеленский, Россия - страна агрессор