В Украине построят завод по производству боевых дронов

В Украине появится первый в истории страны завод по производству военных дронов.

Зеленский похвастался финансированием обороны и безопасности



Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде 1 декабря.

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По его словам, впервые за 30 лет финансирование сектора обороны и безопасности в 2022 году превысит 320 млрд. гривен.

Хотя в 2018 году эта сумма составляла 191,7 млрд. гривен.

«В рамках этих средств мы впервые запускаем ракетную программу, программу восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине. Впервые за период независимости государство строит самолеты Ан-178 для своей армии. Начинаем впервые в Украине строить военный завод по изготовлению современных дронов», – заявил Зеленский.

Ранее Власти сообщали, что в Генштабе ВСУ озвучили условия, при которых будет применяться беспилотник Bayraktar.

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Тэги: оружие, Владимир Зеленский, дроны