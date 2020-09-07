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13:39 01 Декабря 2021 Просмотров 125   КомментариевКомментарии

Путин и Эрдоган обсудят посредничество Турции по Донбассу

В России анонсировали телефонный разговор между Путином и Эрдоганом по поводу посредничества Турции на Донбассе.

Лидеры стран обсудят сложившуюся ситуацию в российско-украинских отношениях

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на правительственном часе в Совете Федерации.

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В предстоящем разговоре лидеры стран обсудят сложившуюся ситуацию в российско-украинских отношениях, а также желание Турции выступить посредником между Киевом и Москвой.

По словам Лаврова, в Кремле уже отреагировали на предложение Эрдогана, заявив, что Россия не является стороной конфликта в данном вопросе.

Тем не менее глава МИД отметил, что обсуждение между политиками подобных противоречивых вопросов всегда проходит в «товарищеском, откровенном, взаимоуважительном ключе».

Лавров также напомнил членам Совета Федерации, что правительство Турции осуждает аннексию Крыма и не признает захваченные территории частью России, а также поддержало «Крымскую платформу».

Министр добавил, что Турция, как и многие другие страны заявляют о необходимости выполнения Минских договоренностей со стороны России, но в тексте договоренностей, по мнению Лаврова, такого не сказано.

Как ранее сообщали Власти, президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией ради достижения мира.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Путин, Турция, Донбасс, эрдоган
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