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14:41 01 Декабря 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

В Румынии Луческу назвали кандидатом на тренера сборной

Мирча Луческу, тренерующий сейчас Киевское “Динамо”, входит в число кандидатов на тренерский мостик сборной Румынии.

Луческу может стать тренером сборной Румынии

Об этом сообщило румынское издание Digisport. Накануне свой пост покинул Мирел Редой, у которого 30 ноября истек контракт.

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Президент Федерации футбола страны Разван Бурляну уже пытался договориться о назначении главным тренером сборной Румынии с Георге Хаджи и сыном Луческу Разваном, но в обоих случаях неудачно.

В настоящее время ФФР рассматривает десять потенциальных кандидатур. Среди них  и находится Мирча Луческу.

Однако издание отметило, что шансы получить его в национальную команду незначительны, поскольку луческу тренирует “Динамо”, контракт с которым заканчивается аж в 2024 году.

Кстати,  Луческу уже возглавлял сборную Румынии с 1981 по 1986 годы.

Ранее Власти писали, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу запретил своим игрокам подходить к фанам после матча и благодарить за поддержку.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Румыния, Мирча Луческу
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