В Румынии Луческу назвали кандидатом на тренера сборной

Мирча Луческу, тренерующий сейчас Киевское “Динамо”, входит в число кандидатов на тренерский мостик сборной Румынии.

Луческу может стать тренером сборной Румынии



Об этом сообщило румынское издание Digisport. Накануне свой пост покинул Мирел Редой, у которого 30 ноября истек контракт.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Президент Федерации футбола страны Разван Бурляну уже пытался договориться о назначении главным тренером сборной Румынии с Георге Хаджи и сыном Луческу Разваном, но в обоих случаях неудачно.

В настоящее время ФФР рассматривает десять потенциальных кандидатур. Среди них и находится Мирча Луческу.

Однако издание отметило, что шансы получить его в национальную команду незначительны, поскольку луческу тренирует “Динамо”, контракт с которым заканчивается аж в 2024 году.

Кстати, Луческу уже возглавлял сборную Румынии с 1981 по 1986 годы.

Ранее Власти писали, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу запретил своим игрокам подходить к фанам после матча и благодарить за поддержку.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Румыния, Мирча Луческу