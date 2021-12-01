Участники АТО: Гунько должен сидеть в тюрьме, а не в парламенте

Участники боевых действий оставили нардепу от «Слуги народа» мажоритарщику Анатолию Гунько «черную метку».

Участники антитеррористической операции (АТО) на Востоке Украины обвинили народного депутата от «Слуги народа» Анатолия Гунько в покровительстве рейдерского захвата предприятия Национальной академии аграрных наук на Черниговщине и похищении с его полей урожая на сумму более 150 миллионов гривен.

Об этом сообщило From-UA. Бойцы посетили приемные Гунько и директора-казнокрада.

По словам одного из участников акции Дмитрия Скрипки, директор госпредприятия Николай Половик за восемь лет управления, нанес ущерб на сумму в 90 миллионов гривен.

По убеждению участников АТО, похищение урожая было бы невозможно без участия нардепа Анатолия Гунько, который сначала называл Половика преступником, а затем организовал ему прикрытие и обеспечил безопасность.

«Этого господина еще в июле Гунько называл негодяем и даже создавал в парламенте ВСК, но, когда пришла пора собирать подсолнечника, резко изменил свое мнение, – говорит бывший боец 24 отдельной механизированной бригады Дмитрий Скрипка. – Оставили наш подсолнечник секретарю. Это наша «черная метка» и напоминание о том, что ни одно преступление не останется безнаказанным. Ни карманные прокуроры, не видящие оснований для наложения ареста, ни судьи-переселенки, принимающие решения в интересах рейдеров, ни менты, которые помогают воровать зерно. Мы сражались на Майдане и воевали на Востоке не за то, чтобы упыри с корочками грабили государство».

Участники боевых действий оставили нардепу от «Слуги народа» мажоритарщику Анатолию Гунько «черную метку» в виде мешка подсолнечника. Демобилизованные бойцы посетили общественную приемную Гунько в Борзне и, не застав никого на месте, посетили госпредприятие Национальной академии аграрных наук в Ивановке (Борзнянской общины).

Там, как известно, этой осенью частная фирма из Днепра под прикрытием спецназовцев КОРД собрала и увезла в неизвестном направлении урожай подсолнечника на сумму 152 миллиона гривен.Другой участник акции, который на протяжении четырех лет воевал на Востоке Украины в разных подразделениях ВСУ Максим Соловар, возмущается, что урожай воровали с полей госпредприятия под прикрытием спецподразделения КОРД, таким образом оставив людей без их зерна и заработка.

«Такие как Гунько должны сидеть не в парламенте, а на нарах», – говорит боец. – А ментам должно быть стыдно за то, что помогают бандитам обворовывать собственный народ».

Как известно, урожай с полей госпредприятия вывозила фирма, владельцем которой является азербайджанец Гасанов Алаббас Шахрияр Оглы.

Зерно, которое вывозили за пределы государственного предприятия, нигде не учитывалось и не отваживалось. Законный директор предприятия насчитал убытки на 152 миллиона гривен. Согласно оперативным данным, зерно вывозили на элеваторы в Парафиевку, Большую Доч и Нежин. Большую часть подсолнечника продали на Нежинский жиркомбинат. Деньги, полученные от сделки, разделили пополам между Гасановым Алаббасом Шахрияр Оглы и Анатолием Гунько. Часть из них пошли на оплату услуг охранных фирм, руководства полиции, прокуратуры, юристов, нотариусов и судов.

Анатолий Гунько, как известно, прежде чем стать нардепом, был замешан в еще одном скандале с захватом земель Радиопередающего центра под Броварами. Тогда порезали на металлолом уникальную радиобашню «Борей», способную покрыть сигналом всю территорию Украины. Гунька от правосудия спас приход к власти «зеленых» и мандат нардепа.

Как сообщало издание ранее, ссылаясь на собственные источники в Офисе Президента, Гунько боится, чтобы его участии в деле НААНУ не узнал Президент.