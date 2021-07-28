В Мюнхене возле главного вокзала взорвалась авиабомба: есть пострадавшие

В Германии в центре Мюнхена возле железнодорожного вокзала взорвалась авиабомба, по меньшей мере четыре человека пострадали.

Из-за взрыва временно было прекращено движение поездов



Об этом сообщило BR.de. Инцидент произошел время буровых работ в районе Доннерсбергербрюке.

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«Во время работ в тоннеле близ Доннерсбергербрюке… взорвалась авиационная бомба. Сейчас количество травмированных возросло до 4 человек», – сказано в сообщении мюнхенской полиции.

Взрывная волна перевернула стоявший неподалеку экскаватор и выбила стекла в ближайших домах.

На данный момент работы на месте закончилось, сообщили в Deutsche Bahn.

«Участок маршрута можно использовать снова. Из-за случившегося возникают нарушения и задержки. Также могут быть кратковременные отмены поездов и остановок», – указали в Deutsche Bahn.

По словам министра внутренних дел Баварии Иоахима Херрманна, во время бурения была подорвана авиабомба весом 250 килограммов.

Почему бомба не была обнаружена ранее, пока неясно.

«Обычно во время строительных работ в центре Мюнхена всегда тщательно и регулярно исследуют места, где могли быть авиационные бомбы времен Второй мировой войны», – сказал Херрманн.

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Тэги: взрыв, Германия, бомба, Мюнхен