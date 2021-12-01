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23:08 01 Декабря 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

YouTube представил топ-10 самых просматриваемых видео в Украине.

Самым просматриваемым среди украинцев роликом оказалось расследование Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки»

Об этом сообщает «AIN.UA»

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Видеохостинг собрал список самых просматриваемых украинцами видео в 2021 году.

В список попали популярные шоу, такие как «Холостяк 11″ или блогеры Лапенко, Ивангай, вДудь и другие.

Самым просматриваемым среди украинцев роликом оказалось расследование Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки».

Расследование вышло в начале 2021 года, а менее через месяц после выхода ролика, Навального приговорили к тюремному заключению.

К декабрю 2021 года расследование о дворце Путина успело собрать около 120 млн просмотров.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году

  1. Дворец для Путина. История самой большой взятки

  1. Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

  1. Ивангай – где он пропадал / вДудь

  1. Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021

  1. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !

  1. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021

  1. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

  1. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал

  1. Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]

  1. ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине

  1. LOBODA — Родной (Премьера клипа, 2021)

  1. Султан Лагучев — Горький вкус | Премьера клипа 2021

  1. Minelli — Rampampam | Official Video

  1. MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]

  1. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО

  1. Тина Кароль — Скандал (Премьера 2021)

  1. Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА

  1. Artik & Asti — Истеричка (Official Video)

  1. Супер Жорик — Чао! Чао! Премьера клипа 2021

  1. Wellboy — Гуси

Как ранее сообщали Власти, Дмитрий Песков увидел признаки грубого нарушения законов РФ в ситуации с удалением двух немецкоязычных каналов RT на YouTube.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: видео, YouTube, рейтинг, ролики, просмотры
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