Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

YouTube представил топ-10 самых просматриваемых видео в Украине.

Самым просматриваемым среди украинцев роликом оказалось расследование Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки»



Об этом сообщает «AIN.UA»

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Видеохостинг собрал список самых просматриваемых украинцами видео в 2021 году.

В список попали популярные шоу, такие как «Холостяк 11″ или блогеры Лапенко, Ивангай, вДудь и другие.

Самым просматриваемым среди украинцев роликом оказалось расследование Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки».

Расследование вышло в начале 2021 года, а менее через месяц после выхода ролика, Навального приговорили к тюремному заключению.

К декабрю 2021 года расследование о дворце Путина успело собрать около 120 млн просмотров.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году

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Как ранее сообщали Власти, Дмитрий Песков увидел признаки грубого нарушения законов РФ в ситуации с удалением двух немецкоязычных каналов RT на YouTube.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: видео, YouTube, рейтинг, ролики, просмотры