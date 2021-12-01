Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году
YouTube представил топ-10 самых просматриваемых видео в Украине.
Самым просматриваемым среди украинцев роликом оказалось расследование Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки»
Об этом
сообщает «AIN.UA»
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Видеохостинг собрал список самых просматриваемых украинцами видео в 2021 году.
В список попали популярные шоу, такие как «Холостяк 11″ или блогеры Лапенко, Ивангай, вДудь и другие.
Самым просматриваемым среди украинцев роликом оказалось расследование Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки».
Расследование вышло в начале 2021 года, а менее через месяц после выхода ролика, Навального приговорили к тюремному заключению.
К декабрю 2021 года расследование о дворце Путина успело собрать около 120 млн просмотров.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году
Дворец для Путина. История самой большой взятки
Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
Ивангай – где он пропадал / вДудь
Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021
ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1
Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине
LOBODA — Родной (Премьера клипа, 2021)
Султан Лагучев — Горький вкус | Премьера клипа 2021
Minelli — Rampampam | Official Video
MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО
Тина Кароль — Скандал (Премьера 2021)
Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
Artik & Asti — Истеричка (Official Video)
Супер Жорик — Чао! Чао! Премьера клипа 2021
Wellboy — Гуси
Как ранее сообщали Власти, Дмитрий Песков увидел признаки грубого нарушения законов РФ в ситуации с удалением двух немецкоязычных каналов RT на YouTube.
Немного об авторе
Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: видео, YouTube, рейтинг, ролики, просмотры
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