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17:40 01 Декабря 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Не захотел надеть маску: в Запорожье покупатель выстрелил в лицо хозяина магазина

В результате конфликта из-за отказа надеть маску, покупатель выстрелил в лицо продавцу из травматического пистолета.

Задержанный нападавший

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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В одном из запорожских магазинов произошел конфликт между продавцом и покупателем из-за отказа последнего одеть маску. Конфликт вылился в потасовку между двумя мужчинами, после чего затаивший обиду покупатель покинул магазин.

Решив проучить своего обидчика, покупатель вернулся в магазин с травматическим пистолетом и выстрелил в лицо продавцу.

Изъятый травматический пистолет злоумышленника

По словам очевидцев, на момент совершения преступления нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Гильза стрелляного патрона

По факту произошедшего открыто производство по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, в США в супермаркете покупатель выстрелил в кассира после спора из-за маски.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Запорожье, стрельба, конфликт, маска
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