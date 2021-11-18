Не захотел надеть маску: в Запорожье покупатель выстрелил в лицо хозяина магазина

В результате конфликта из-за отказа надеть маску, покупатель выстрелил в лицо продавцу из травматического пистолета.

Задержанный нападавший



Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В одном из запорожских магазинов произошел конфликт между продавцом и покупателем из-за отказа последнего одеть маску. Конфликт вылился в потасовку между двумя мужчинами, после чего затаивший обиду покупатель покинул магазин.

Решив проучить своего обидчика, покупатель вернулся в магазин с травматическим пистолетом и выстрелил в лицо продавцу.

По словам очевидцев, на момент совершения преступления нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. О состоянии пострадавшего не сообщается.

По факту произошедшего открыто производство по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, в США в супермаркете покупатель выстрелил в кассира после спора из-за маски.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Запорожье, стрельба, конфликт, маска