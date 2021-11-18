Не захотел надеть маску: в Запорожье покупатель выстрелил в лицо хозяина магазина
В результате конфликта из-за отказа надеть маску, покупатель выстрелил в лицо продавцу из травматического пистолета.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
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В одном из запорожских магазинов произошел конфликт между продавцом и покупателем из-за отказа последнего одеть маску. Конфликт вылился в потасовку между двумя мужчинами, после чего затаивший обиду покупатель покинул магазин.
Решив проучить своего обидчика, покупатель вернулся в магазин с травматическим пистолетом и выстрелил в лицо продавцу.
По словам очевидцев, на момент совершения преступления нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. О состоянии пострадавшего не сообщается.
По факту произошедшего открыто производство по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Как ранее сообщали Власти, в США в супермаркете покупатель выстрелил в кассира после спора из-за маски.