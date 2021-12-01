В Киеве проходит анонсированный ранее митинг против Зеленского. Видео

По уверению организаторов, у собравшихся достаточно сил, чтобы прорваться в здание ОПУ, однако они этого делать не собираются.

Люди пришли на Майдан к стеле Независимости



Тем временем в Киеве проходит анонсированный ранее митинг против Зеленского.

Митингующие пришли на Банковую. Скандируют «Ермака на нары», «Ганьба» и «Зелю геть». Кто-то пришел «просто посмотреть».

Митингующие выдвинули свои требования:

▪️Уволить главу Офиса президента Андрея Ермака;

▪️Перевыборы в Верховной Раде;

▪️Отставка президента Владимира Зеленского.

По уверению организаторов, у собравшихся достаточно сил, чтобы прорваться в здание ОПУ, однако они этого делать не собираются.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: Протесты в Киеве, митингующие на Банковой