НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
22:07 01 Декабря 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

В Киеве проходит анонсированный ранее митинг против Зеленского. Видео

По уверению организаторов, у собравшихся достаточно сил, чтобы прорваться в здание ОПУ, однако они этого делать не собираются.

Люди пришли на Майдан к стеле Независимости

Тем временем в Киеве проходит анонсированный ранее митинг против Зеленского.

Митингующие пришли на Банковую. Скандируют «Ермака на нары», «Ганьба» и «Зелю геть». Кто-то пришел «просто посмотреть».

Митингующие выдвинули свои требования:

▪️Уволить главу Офиса президента Андрея Ермака;
▪️Перевыборы в Верховной Раде;
▪️Отставка президента Владимира Зеленского.

По уверению организаторов, у собравшихся достаточно сил, чтобы прорваться в здание ОПУ, однако они этого делать не собираются.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: Протесты в Киеве, митингующие на Банковой
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.12.2021 22:31
Самая вакцинированная страна Европы ужесточила карантин из-за COVID-19
ТОР
01.12.2021 21:14
В Греции ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60: несогласных будут штрафовать
ТОР
01.12.2021 20:36
Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

23:08  Украина

Самая вакцинированная страна Европы ужесточила карантин из-за COVID-19

22:31  Мир

В Киеве проходит анонсированный ранее митинг против Зеленского. Видео

22:07  Украина

В Греции ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60: несогласных будут штрафовать

21:14  Мир

Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается

20:36  Украина

Суд начал рассматривать дело о нападении на журналистов в «Укрэксимбанке»: часть обвинений исчезла

20:32  0

Не подтягивается COVID-сертификат в «Дія»: что нужно делать

19:30  Украина

В России – рекордная смертность со времен Второй мировой

18:57  Мир

Опасались НАТО: Лукашенко заявил, что украинские военные сами попросили Россию захватить Крым

18:14  Мир

В Дании зараженный “Омикроном” посетил многотысячный концерт: протестируют всех

18:07  Мир

Не захотел надеть маску: в Запорожье покупатель выстрелил в лицо хозяина магазина

17:40  Украина

Россия отказалась от посредничества Эрдогана между Путиным и Зеленским

17:17  Мир

Татаров и его команда. Как замглавы ОП вместе с Трубицыным и Андреевым захватили контроль над «теневыми схемами» Киева

16:11  Украина

В России ураган выкорчевал главное дерево страны – “дуб Тургенева”

16:08  Мир

В Мюнхене возле главного вокзала взорвалась авиабомба: есть пострадавшие

16:08  Мир

Путин потребовал от НАТО юридических гарантий нерасширения на восток

15:57  Мир

Плюшевые свиньи вместо родителей: апокалиптический утренник в московской школе напугал сеть

15:49  Мир

Новости | NetGameSlots.com