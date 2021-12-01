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22:07 01 Декабря 2021 24 Комментарии
В Киеве проходит анонсированный ранее митинг против Зеленского. Видео
По уверению организаторов, у собравшихся достаточно сил, чтобы прорваться в здание ОПУ, однако они этого делать не собираются.
Люди пришли на Майдан к стеле Независимости
Тем временем в Киеве проходит анонсированный ранее митинг против Зеленского.
Митингующие пришли на Банковую. Скандируют «Ермака на нары», «Ганьба» и «Зелю геть». Кто-то пришел «просто посмотреть».
Митингующие выдвинули свои требования:
▪️Уволить главу Офиса президента Андрея Ермака;
▪️Перевыборы в Верховной Раде;
▪️Отставка президента Владимира Зеленского.
По уверению организаторов, у собравшихся достаточно сил, чтобы прорваться в здание ОПУ, однако они этого делать не собираются.
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Тэги: Протесты в Киеве, митингующие на Банковой
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