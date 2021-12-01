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07:12 02 Декабря 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Беженцам на польской границе перебрасывали оружие из Украины, – Лукашенко

Находящимся в Беларуси на границе с Польшей беженцам направлялось из Украины контрабандное оружие.

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Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

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По его словам контрабандное оружие из Украины перебрасывали в Беларусь еще и раньше, после президентских выборов в Минске.

Тогда его якобы хотели использовать для устранения самого Лукашенко и других террористических актов.

«За два года один случай, все остальное шло через украинскую границу. И началось это до беженцев. И мы уже показывали по телевизору эти схроны, мы задержали людей», – сказал глава государства.

По его мнению, некто рассчитывает, что беженцы используют оружие в ответ на действия польских силовиков и это положит начало конфликту на границе.

Но агенты КГБ якобы прессекли попытку перебросить оружие, а белорусские силовики взяли лагерь беженцев под охрану, чем и спасли всех от конфликта.

«Я должен сказать, что давно бы уже столкновение произошло на границе с Литвой и Польшей. Поэтому нам приходится охранять этот лагерь от проникновения оружия, которое идет с зоны боевых действий, с Украины, через украинскую границу туда, на территорию Беларуси», – сказал Лукашенко.

Как сообщали Власти, ранее Лукашенко уже заявлял, что беженцам на границе с Польшей перебрасывают оружие и боеприпасы с Донбасса, поэтому возможен вооруженный конфликт.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: оружие, беларусь, беженцы, мигранты, Александр Лукашенко
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