Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок на съёмках «Ржавчины»

Алек Болдуин заявил, что во время съемок фильма 21 октября не нажимал на курок револьвера, из которого была убита кинооператор Галина Хатчинс.

Алек Болдуин - исполнитель главной роли и продюсер вестерна.



Об этом сообщает Reuters.

«Спусковой крючок не был спущен. Я не нажимал на него», – заявил актер в интервью журналисту телеканала АВС Джорджу Стефанопулосу. Интервью должно выйти на канале в четверг.

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«Я никогда не наведу оружие на человека и никогда не нажму на курок. Никогда», – добавил Болдуин.

Накануне выхода интервью в телеэфир Джордж Стефанопулос в передаче ABC «Доброе утро, Америка» сообщил, что Болдуин «подробно рассказал о том, что произошло на съемочной площадке в тот день».

Управление шерифа Санта-Фе, которое ведет расследование происшествия, не комментирует высказывания Болдуина.

Инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Однако револьвер оказался заряжен боевым патроном – и Болдуин застрелил оператора.

Ранее Власти писали, что некоторые члены съемочной группы подали судебный иск, в котором обвинили Болдуина и других продюсеров фильма в халатности и пренебрежении правилами безопасности.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, съемки фильма, Алек Болдуин, Галина Хатчинс