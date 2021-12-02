Может быть эффективным против «Омикрон»: Великобритания одобрила препарат от COVID-19
Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров Великобритании (MHRA) одобрило препарат от COVID-19 «Сотровимаб», который может быть эффективным и против штамма “Омикрон”.
Об этом сказано на сайте регулятора. Лекарство сделано на основе моноклональных антител.
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“Еще одно лекарство от COVID-19, Xevudy (Sotrovimab), сегодня было одобрено MHRA после того, как было признано безопасным и эффективным в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и умеренной формой заболевания COVID-19, которые подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания”, — сказано в заявлении регулятора.
Согласно результатам клинических испытаний, однократная доза препарата снижает риск госпитализации и смерти на 79% у взрослых из группы высокого риска с симптоматическими инфекциями.
По информации одной из компаний-разработчиков препарата, GSK, он может быть эффективен и против нового варианта “Омикрон”.
Однако в MHRA отметили, что пока слишком рано оценивать такую эффективность лекарства.
Как сообщали Власти, в США группа экспертов FDA проголосовала за разрешение на экстренное использование противовирусных таблеток от Merck и Ridgeback Biotherapeutics.