Может быть эффективным против «Омикрон»: Великобритания одобрила препарат от COVID-19

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров Великобритании (MHRA) одобрило препарат от COVID-19 «Сотровимаб», который может быть эффективным и против штамма “Омикрон”.

Сотровимаб показал высокую эффективность при испытаниях



Об этом сказано на сайте регулятора. Лекарство сделано на основе моноклональных антител.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

“Еще одно лекарство от COVID-19, Xevudy (Sotrovimab), сегодня было одобрено MHRA после того, как было признано безопасным и эффективным в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и умеренной формой заболевания COVID-19, которые подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания”, — сказано в заявлении регулятора.

Согласно результатам клинических испытаний, однократная доза препарата снижает риск госпитализации и смерти на 79% у взрослых из группы высокого риска с симптоматическими инфекциями.

По информации одной из компаний-разработчиков препарата, GSK, он может быть эффективен и против нового варианта “Омикрон”.

Однако в MHRA отметили, что пока слишком рано оценивать такую эффективность лекарства.

Как сообщали Власти, в США группа экспертов FDA проголосовала за разрешение на экстренное использование противовирусных таблеток от Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Великобритания, лекарство, covid-19