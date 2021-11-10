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11:49 02 Декабря 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Маск представил новый продукт компании Tesla: всю партию сразу раскупили

Компания Tesla выпустила свисток в форме «Cybertruck».

Cyberwhistle от Tesla

Об этом сообщает «Finance.ua» со ссылкой на Twitter Илона Маска.

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Американская компания Tesla, которая занимается выпуском электромобилей и продуктов для хранения электрической энергии заявила о лимитированном выпуске металлического свистка – «Cyberwhistle».

Нетипичный для компании продукт по форме напоминает ранее анонсированный компанией электрогрузовик «Cybertruck».

«Не тратьте свои деньги на салфетку от Apple. Лучше купите наш свисток», – написал о новом продукте генеральный директор компании Илон Макс.

Судя по тому, что Маск сравнил свисток с салфеткой для экранов от Apple, которые стоят по $30 за штуку, идея выпустить свисток от Tesla является шуточной.

Видимо таким образом в Tesla иронизируют над желанием корпораций зарабатывать еще больше денег на любых возможных аксессуарах к своему основному продукту.

Стоимость такого свистка – $50 и первая партия уже полностью раскуплена, из-за чего некоторые владельцы уже пытаются заработать на дефиците, предлагая перекупить свисток на eBay по цене до $2500.

Однако, в отличие от той же салфетки от Apple, которой можно, например, вытирать экран своего Mac, свисток не дополнительный аксессуар к продуктам Tesla, а просто коллекционный предмет премиум-класса из нержавеющей стали.

Кроме свистка, компания Tesla ранее уже выпускала что-то кроме электромобилей. В прошлом году был выпущен алкогольный напиток Tesla Tequila, который поставляли в бутылке формы молнии по цене $250.

Тогда, кстати, партию алкоголя раскупили за несколько часов, после чего спрос на них вырос настолько, что за одну даже пустую бутылку от Tesla можно было выручить от $500–1000.

Tesla Decanter от Tesla

Компания Tesla, увидев созданный ими ажиотаж, начала выпускать пустые бутылки в форме молнии за $150.

Как ранее сообщали Власти, Илон Маск анонсировал выпуск робота-гуманоида.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Tesla, Илон Маск, Cyberwhistle
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