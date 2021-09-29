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Главная » Украина » Религия
12:44 02 Декабря 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Папа Римский в ближайшее время может приехать в Украину

В Украине ожидается визит Папы Римского Франциска.

Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Блаженнейший Святослав Шевчук

Об этом сообщил Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Блаженнейший Святослав Шевчук во время Киевского Форума безопасности.

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Так, по словам Святослава Шевчука, он лично пообщался с Папой Франциском об Украине и тот выразил большое беспокойство о судьбе простых людей в нашей стране.

«Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается», — рассказывает Блаженнейший Святослав.

Шевчук также рассказал, что вскоре вероятно состоится визит Папы Франциска в Украину.

«Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении», – сказал глава УГКЦ.

Он считает, что приезд Папы Римского является мощным сигналом поддержки украинского народа, и даже может повлиять на окончание войны.

Как ранее сообщали Власти, Папа Римский заявил, что COVID использует дьявол.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: папа римский, католическая церковь, папа римский Франциск
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