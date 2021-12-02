Байден и Трамп не подходят: Маск предложил запретить баллотироваться людям старше 70 лет
Миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск заявил, что политикам должно быть установлено возрастное ограничение на занятие политических должностей.
Свою идею Маск высказал в Twitter. Он предложил ограничить возраст активной политической жизни 70 годами.
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“Давайте установим возрастной предел, после которого вы не сможете баллотироваться на политический пост, возможно, это чуть ниже 70 лет…”, – написал Маск.
Это заявление обратило на себя внимание, поскольку и действующий президент США Джо Байден, которому 79 лет, и предыдущий Дональд Трамп, которому 75, высказывались о намерении участвовать в следующих президентских выборах в США.
Заявление Маска вызвало дискуссию в Twitter. По состоянию на 12:00 твит Маска понравился более 90 тысячам пользователей, и около 10 тысяч человек сделали ретвиты. При этом прокомментировали твит около 10 тысяч пользователей.
Ранее Власти сообщали:
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бывший американский президент Дональд Трамп намерен участвовать в следующей президентской кампании 2024 года;
- президент США Джо Байден заявил о намерении снова баллотироваться на президентских выборах 2024 года.