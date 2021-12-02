Байден и Трамп не подходят: Маск предложил запретить баллотироваться людям старше 70 лет

Миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск заявил, что политикам должно быть установлено возрастное ограничение на занятие политических должностей.

Свою идею Маск высказал в Twitter. Он предложил ограничить возраст активной политической жизни 70 годами.

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“Давайте установим возрастной предел, после которого вы не сможете баллотироваться на политический пост, возможно, это чуть ниже 70 лет…”, – написал Маск.

Это заявление обратило на себя внимание, поскольку и действующий президент США Джо Байден, которому 79 лет, и предыдущий Дональд Трамп, которому 75, высказывались о намерении участвовать в следующих президентских выборах в США.

Заявление Маска вызвало дискуссию в Twitter. По состоянию на 12:00 твит Маска понравился более 90 тысячам пользователей, и около 10 тысяч человек сделали ретвиты. При этом прокомментировали твит около 10 тысяч пользователей.

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