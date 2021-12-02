В Украине работает крупная финансовая пирамида X100invest – топ-7 фактов

Финансовые пирамиды были всегда. В западных странах они называются Схемой Понци.

Финансовые пирамиды были всегда. В западных странах они называются Схемой Понци. Количество людей, которые стали жертвами мошенников, наверное невозможно измерить, но число это огромное, ведь жадность — один из распространенных людских пороков. Однако история ничему не учит. Люди продолжают заносить деньги безжалостным аферистам. Они обещают увеличение изначального вклада в десятки и сотни раз за короткий период. В итоге – вы теряете все, они – получают огромные прибыли.

Расскажем об одной из на сейчас еще действующих финансовых пирамид – X100invest. Благодаря интенсивной пиар-кампании в соцсетях, многие люди уже находятся в состоянии эйфории от возможности быстрого заработка. Сегодня жертвами аферистов уже стали граждане Украины, России, Беларуси и Казахстана.

Кто такие X100invest?

Х100invest, бывший AllUnic, обещает людям пассивный доход от малого и среднего бизнеса, входящих в холдинг Х100. Это такие бренды как Суши Мастер, Моно Пицца, ХлебоПолис, Steelflex, BigBro, Legion, Чио Чио, Indi. Официальный владелец – Алексей Яновский, основатель сети Суши Мастер. Ловкий манипулятор Яновский обещает каждому быстро и с минимальными затратами стать совладельцем крупного и прибыльного бизнеса. Много иностранных слов, описание разных видов бизнса содздают иллюзию крупной фирмы. Однако это очередная схема мошенничества и реальный лохотрон, где людей просто разводят на деньги.

Х100invest – вкладывает полученные от «инвесторов» деньги в агрессивную рекламу на YouTube, Viber, Facebook, Telegram и Instagram. Аферисты уже создали хайп вокруг своего проекта и привлекли много доверчивых вкладчиков «выгодными» условиями инвестирования. Данная схема развода людей на мнимой франшизе стала особенно актуально во времена COVID-19, когда люди теряли работу и начинали искать новые способы заработка. Поэтому Яновский играет на том, что можно спокойно инвестировать из дому, не заразиться коронавирусом и получать «быстрый и крупный доход, в несколько раз превышающий рыночный уровень».

Почему Х100invest – лохотрон? Топ-7 фактов

Во-первых. Проект Х100invest якобы принадлежит компании SUOV LIMITED, которая зарегистрирована в Великобритании в 2019. За два года компания не предоставила ни одного официального отчета о своей деятельности. Нет документов о прибыльности Х100invest и размеров выплат инвесторам, хотя эти данные должны быть указаны публично. Если бы были доходы, то регуляторы Великобритании потребовали отчетность, с SUOV LIMITED и ее проектом Х100invest такое возможно только если дохода нет и поэтому на отстутствие отчетности пока смотрят сквозь пальцы. Потому эта фирма – очередная фиктивная компания, зарегистрированная для формального получения юридических документов.

Во-вторых. У компании Х100invest отсутствует лицензия на прием инвестиций от физических лиц. У мошенников также нет права привлекать деньги клиентов в форме управленческого франчайзинга или продажи доли оборота. У Х100invest вообще нет лицензии для работы на финансовом рынке.

В-третьих. Алексей Яновский, он же – Александр Яновский – по другим документам, не работает официальным директором юридического лица, которое заявлено, как распорядитель проекта. По документам у этих двух (или одного) людей нет доли в проекте, так как все оформлено на подставных лиц, зицпредседателей, «фунтов», чтобы избежать криминального преследования в будущем.

В-четвертых. Суть Х100invest – заставить доверчивых людей, которые хотят быстро заработать, постоянно вкладывать деньги. Манипуляторы и психологи из Х100invest убедят вас инвестировать по-крупному в какой-то бизнес и уже через месяц получить 100% прибыли. Однако деньги инвесторов идут напрямую Яновскому, но не на счет холдинга. Вернуть свои деньги вы не сможете. По правилам проекта, при любых обстоятельствах деньги останутся у холдинга Х100. Но подать в суд можно только по месту регистрации ответчика – в Великобритании. Но кто поедет судиться в Лондон? Да и шансов получить деньги от компании с нулевой отчетностью — нет. Х100invest играет на том, что людям придется потратить больше на судебные тяжбы, чем сумма вложенных в финансовую пирамиду средств.

В-пятых. В личном кабинете инвестора на сайте компании человек видит график о своем заработке на сегодняшний день. Цифры поражают доверчивого вкладчика – ведь его доход растет в геометрической прогрессии. Однако это все «липа», не подтвержденная никакими документами. Любой дизайнер нарисует такой график за пару минут и вставит его в кабинет клиента. Как только клиент захочет вывести заработок, его блокируют. Деньги ушли в карман Яновского и компании.

В-шестых. Х100invest играет на том, что учредитель компании – владелец Суши Мастер. Сеть ресторанов есть, хотя доподлинно неизвестен ее доход и реальное число входящих в сеть ресторанов, поэтому доверчивые вкладчики думают в том, что они действительно участвуют в инвестировании и становятся совладельцами реального бизнеса. Тем более, что Х100invest обещает выйти на IPO в конце 2021. Поэтому клиентам предлагают предварительную покупку акций по выгодным ценам. На это и расчет – тысячи людей не могут отказать себе в слабости получить хорошую прибыль по низким ценам. Однако выпуск акций невозможен без финансовой отчетности по холдингу Х100 за последний три года. Естественно, таких документов у Х100invest нет. Таким образом, Х100invest занимается нелегальной деятельностью на фондовым рынке и в случае чего добиться от них правды и денег тоже не выйдет. При любой опасности мошенники разбегутся, оставив после себя кучку нарисованных бумажек.

В-седьмых. В Интернете можно легко найти множестов негативных отзывов о деятельности Х100invest на форумах и комментарии на специализированных сайтах. В 99% случаев, когда человек отправляет запрос на вывод средств, его просто игнорируют и блокируют. В службе поддержки никто не отвечает или отвечают заученными фразами о необходимости подождать, что нужно разобраться и т.п. Финансовым аналитикам и неравнодушным экспертам, которые разоблачают деятельность аферистов из Х100invest в своих социальных сетях и на YouTube, постоянно угрожают и требуют удалить весь негатив о Х100invest. Людей запугивают и грозят расправой.

Кто заносит деньги мошенникам из X100invest?

Возникает логичный вопрос: если человек в здравом уме, как он может добровольно отдавать деньги в X100invest? Тут все просто. Есть две группы «инвесторов». У одних людей уже был негативный опыт вкладов в финансовые пирамиды. Однако они надеются, что в этот раз им точно повезет. Они создают партнерские программы и сети рефералов. Затем получают бонусы, первые-вторые выплаты и выходят из проекта зафиксировав прибыль. Вторая группа вкладчиков в X100invest – не опытные и одновременно доверчивые люди, вынуждаемые обстоятельсавми искать необычного заработка. Им легко внушить идею быстрых денег. И хотя они подозревают, что их могут обмануть, безисходность или жадность берет верх. И они заносят все свои сбережения, чтобы заработать как можно больше. Результат всегда один – эти люди теряют все.

Что в итоге?

Быстрых и легких денег не бывает. Если вы цените свои заработки, сохраните и приумножьте их другим способом. Обучайтесь финансовой грамотности. Уберегите себя и своих близких от возможности попасться на удочку таких мошенников как X100invest. Это финансовая пирамида, которая вкладывает деньги в рекламу, чтобы заманить побольше доверчивых людей. Именно на это и рассчитывают мошенники из X100invest. Главная цель – забрать у вас все. Включите, наконец, мозг и не дайте себя обмануть в очередной раз! Так как деятельность финансовых пирамид официально запрещена на территории Украины, надеемся, что мошенники из X100invest вскоре окажутся за решеткой.