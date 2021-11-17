Украинские военные провели учения с тяжелой артиллерией возле Крыма
На одном из военных полигонов в Херсонской области прошли учения украинских военных.
Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook.
В Херсонской области, недалеко от границ с оккупированным Крымом прошли артиллерийские военные учения ВСУ.
В них принимали участия артиллерийские подразделения, входящие в состав группировки войск «Юг».
По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, целью учений было улучшение навыков и профессиональной подготовки личного состава, а также отработка взаимодействия между подразделениями.
Военные обучались новым тактическим приемам ведения боевых действий с учетом опыта войны на Донбассе.
«Подразделения, прежде всего, должны усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность морского побережья», — отметил Сергей Наев.
В командовании также добавили, что ВСУ еженедельно отрабатывают ситуации по выявлению и уничтожению десанта условного противника, что оказывает крайне положительное влияние на навыки ведения боя для украинских военных.
«Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Пока именно эти качества им понадобятся при выполнении боевых задач», — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Как ранее сообщали Власти, на границе с Украиной пройдут масштабные российско-белорусские военные учения.