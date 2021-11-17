Украинские военные провели учения с тяжелой артиллерией возле Крыма

На одном из военных полигонов в Херсонской области прошли учения украинских военных.

Военные обучались новым тактическим приемам ведения боевых действий с учетом опыта войны на Донбассе



Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook.

В Херсонской области, недалеко от границ с оккупированным Крымом прошли артиллерийские военные учения ВСУ.

В них принимали участия артиллерийские подразделения, входящие в состав группировки войск «Юг».

По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, целью учений было улучшение навыков и профессиональной подготовки личного состава, а также отработка взаимодействия между подразделениями.

Военные обучались новым тактическим приемам ведения боевых действий с учетом опыта войны на Донбассе.

«Подразделения, прежде всего, должны усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность морского побережья», — отметил Сергей Наев.

В командовании также добавили, что ВСУ еженедельно отрабатывают ситуации по выявлению и уничтожению десанта условного противника, что оказывает крайне положительное влияние на навыки ведения боя для украинских военных.

«Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Пока именно эти качества им понадобятся при выполнении боевых задач», — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как ранее сообщали Власти, на границе с Украиной пройдут масштабные российско-белорусские военные учения.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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