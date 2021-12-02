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15:13 02 Декабря 2021 Просмотров 286   КомментариевКомментарии

Бросился спасать товарища: на Черкасчине зерном засыпало двух мужчин

В черкасской области во время разгрузки зерна погиб мужчина и еще один пострадал.

По факту несчастного случая полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает полиция Черкасской области. Инцидент произошел 30 ноября.

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В селе Рацево Чигиринского района Черкасской области во время разгрузки грузовика зерном засыпало 66 летнего мужчину – он открывал борт кузова и не соблюдал технику безопасности.

На помощь ему бросился другой рабочий, но его тоже засыпало зерном.

Впоследствии их откапывали сотрудники предприятия, которые услышали крики и поспешили на помощь.

К сожалению, 66-летнего рабочего, которого засыпало первым спасти не удалось, бросившегося к нему на помощь коллегу доставили в больницу, он находится под наблюдение врачей.

По факту несчастного случая полиция открыла уголовное производство.

Как ранее сообщали Власти, под Харьковом сильный ветер свалил дерево: погибла женщина.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, Черкасская область, жертва, несчастный случай
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