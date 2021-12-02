Бросился спасать товарища: на Черкасчине зерном засыпало двух мужчин
В черкасской области во время разгрузки зерна погиб мужчина и еще один пострадал.
Об этом сообщает полиция Черкасской области. Инцидент произошел 30 ноября.
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В селе Рацево Чигиринского района Черкасской области во время разгрузки грузовика зерном засыпало 66 летнего мужчину – он открывал борт кузова и не соблюдал технику безопасности.
На помощь ему бросился другой рабочий, но его тоже засыпало зерном.
Впоследствии их откапывали сотрудники предприятия, которые услышали крики и поспешили на помощь.
К сожалению, 66-летнего рабочего, которого засыпало первым спасти не удалось, бросившегося к нему на помощь коллегу доставили в больницу, он находится под наблюдение врачей.
По факту несчастного случая полиция открыла уголовное производство.
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