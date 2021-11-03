Возле посольства Китая в Киеве прошел странный мини-митинг с требованием вернуть “Мотор Сич”

Две женщины с флагами и мужчина с плакатом ходили перед посольством Китайской народной республики с протестными требованиями.

Под посольством Китая три человека выражали протест



Соответствующее видео появилось на ряде Telegram-каналов. Странное мероприятие проходило на улице Грушевского.

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“Новое шоу с флагами. Веселые дивчины и прозападно настроенный дедушка ходят кругами вокруг посольства КНР и призывают китайского дракона к порядку (Вернуть Мотор Сич, не дружить с Москвой и прочее…)”, – сказано в сообщении.

“Украина с Европой или с союзником Москвы?” – выкрикивает постоянно женщина в мегафон. Мужчина при этом громко свистит, очевидно, привлекая внимание сотрудников посольства.

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По словам участников акции, они вынуждены постоянно ходить, поскольку митинги возле китайского посольства не согласуют, а ходьба с флагами – это не митинг.

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Ранее Власти писали, что китайская компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге требует от Украины выплатить $4,5 млрд как компенсацию ущерба из-за решения вернуть в государственную собственность предприятие «Мотор Сич».

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Тэги: Киев, Китай, акция протеста