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15:21 02 Декабря 2021 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Возле посольства Китая в Киеве прошел странный мини-митинг с требованием вернуть “Мотор Сич”

Две женщины с флагами и мужчина с плакатом ходили перед посольством Китайской народной республики с протестными требованиями.

Под посольством Китая три человека выражали протест

Соответствующее видео появилось на ряде Telegram-каналов. Странное мероприятие проходило на улице Грушевского.

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“Новое шоу с флагами. Веселые дивчины и прозападно настроенный дедушка ходят кругами вокруг посольства КНР и призывают китайского дракона к порядку (Вернуть Мотор Сич, не дружить с Москвой и прочее…)”, – сказано в сообщении.

“Украина с Европой или с союзником Москвы?” – выкрикивает постоянно женщина в мегафон.  Мужчина при этом громко свистит, очевидно, привлекая внимание сотрудников посольства.

По словам участников акции, они вынуждены постоянно ходить, поскольку митинги возле китайского посольства не согласуют, а ходьба с флагами – это не митинг.

Ранее Власти писали, что китайская компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге требует от Украины выплатить $4,5 млрд как компенсацию ущерба из-за решения вернуть в государственную собственность предприятие «Мотор Сич».

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Тэги: Киев, Китай, акция протеста
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