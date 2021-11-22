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15:55 02 Декабря 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Россия заявила о готовности к диалогу с США по Украине

Россия готова к открытию канала диалога с США по поводу ситуации в Украине.

Лавров заявил о канале для диалога с США

Как сообщило Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,  открывая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Он подчеркнул, что Россия заинтересована в объединении усилий для урегулирования “украинского кризиса”.

“Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», – сказал Лавров.

Он также отметил, что хочет услышать пояснения Блинкена относительно заявлений о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация.

«С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по урегулированию на Украине», – сказал Лавров.

Ранее Власти сообщали, что США пообещали без колебаний ввести различные меры, в том числе экономические, против России, если она решится на дальнейшие акты агрессии против Украины.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, США, Сергей Лавров
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