Россия заявила о готовности к диалогу с США по Украине

Россия готова к открытию канала диалога с США по поводу ситуации в Украине.

Лавров заявил о канале для диалога с США



Как сообщило Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в объединении усилий для урегулирования “украинского кризиса”.

“Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», – сказал Лавров.

Он также отметил, что хочет услышать пояснения Блинкена относительно заявлений о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация.

«С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по урегулированию на Украине», – сказал Лавров.

Ранее Власти сообщали, что США пообещали без колебаний ввести различные меры, в том числе экономические, против России, если она решится на дальнейшие акты агрессии против Украины.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, США, Сергей Лавров