Призывают спасаться от вакцинации по благословению “почаевских старцев”: в церкви рассказали о мошенниках

В Винницкой области предупреждают о мошенниках, которые призывают верующих спасаться от вакцинации.

Варсонофий напомнил, что вопрос вакцинации не касается веры и находится исключительно в поле собственного выбора и ответственности каждого человека



Об этом сообщает Варсонофий, митрополит Винницкий и Барский на сайте Винницкой Епархии УПЦ.

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На территории Винницкой области начали действовать злоумышленники, которые прикрываясь несуществующим благословением «Почаевских старцев» призывают людей спасаться от вакцинации.

Мошенники предлагают людям покидать свои дома, увольняться с работы и селиться на территории частного домовладения в городе Хмельник.

Братия Почаевской лавры и духовенство Троицкого Браи0ловского женского монастыря опровергли свое благословение на действия злоумышленников.

Митрополит Варсонофий призвал духовенство проявлять внимание и бдительность, чтобы никто из прихожан не стал жертвой мошенников.

Варсонофий напомнил, что вопрос вакцинации не касается веры и находится исключительно в поле собственного выбора и ответственности каждого человека.

«Предостерегаю духовенство и верных от общения с мошенниками, поскольку их деятельность антицерковна. По официальной информации обращайтесь к настоятелям местных храмов епархии, благочинным и в епархиальное управление», — заявил в конце своего обращения Митрополит.

Как ранее сообщали Власти, в Ровно от тяжелой болезни умер митрополит УПЦ МП.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: церковь, мошенники, Винницкая область, чапаевская церковь