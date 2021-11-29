Призывают спасаться от вакцинации по благословению “почаевских старцев”: в церкви рассказали о мошенниках
В Винницкой области предупреждают о мошенниках, которые призывают верующих спасаться от вакцинации.
Об этом сообщает Варсонофий, митрополит Винницкий и Барский на сайте Винницкой Епархии УПЦ.
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На территории Винницкой области начали действовать злоумышленники, которые прикрываясь несуществующим благословением «Почаевских старцев» призывают людей спасаться от вакцинации.
Мошенники предлагают людям покидать свои дома, увольняться с работы и селиться на территории частного домовладения в городе Хмельник.
Братия Почаевской лавры и духовенство Троицкого Браи0ловского женского монастыря опровергли свое благословение на действия злоумышленников.
Митрополит Варсонофий призвал духовенство проявлять внимание и бдительность, чтобы никто из прихожан не стал жертвой мошенников.
Варсонофий напомнил, что вопрос вакцинации не касается веры и находится исключительно в поле собственного выбора и ответственности каждого человека.
«Предостерегаю духовенство и верных от общения с мошенниками, поскольку их деятельность антицерковна. По официальной информации обращайтесь к настоятелям местных храмов епархии, благочинным и в епархиальное управление», — заявил в конце своего обращения Митрополит.
Как ранее сообщали Власти, в Ровно от тяжелой болезни умер митрополит УПЦ МП.