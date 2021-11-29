Школьную программу по информатике радикально изменят: устарела на 20 лет

Министерство образования анонсировало обновление школьной программы по информатике.

Программа предмета устарела на 20 лет



Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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Министерство образования Украины вместе с Министерством цифровой трансформации анонсировали полное обновление учебной программы по предмету «Информатика».

В своей публикации министр цифровизации отметил, что программа предмета устарела на 20 лет и только отнимает интерес к технологиям у современных детей.

По словам Федорова, технологии в наше время занимают значительную часть повседневной жизни человека, а значит цифровая грамотность «жизненно необходима».

Как ранее сообщали Власти, почти половина украинцев считают качество образования в стране низким.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: мон, минцифры, обазование, учебная программа