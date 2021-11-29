НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:31 02 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Школьную программу по информатике радикально изменят: устарела на 20 лет

Министерство образования анонсировало обновление школьной программы по информатике.

Программа предмета устарела на 20 лет

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Министерство образования Украины вместе с Министерством цифровой трансформации анонсировали полное обновление учебной программы по предмету «Информатика».

В своей публикации министр цифровизации отметил, что программа предмета устарела на 20 лет и только отнимает интерес к технологиям у современных детей.

По словам Федорова, технологии в наше время занимают значительную часть повседневной жизни человека, а значит цифровая грамотность «жизненно необходима».

Как ранее сообщали Власти, почти половина украинцев считают качество образования в стране низким.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: мон, минцифры, обазование, учебная программа
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.11.2021 16:36
В “Дія” теперь можно оформить пенсии и субсидии: как это сделать
ТОР
01.09.2021 11:00
Минцифры обсудил с Google продвижение украинского контента
ТОР
20.08.2021 11:00
Минцифры рассказали о COVID-сертификатах
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Бросился спасать товарища: на Черкасчине зерном засыпало двух мужчин

15:13 Украина

Макрон назвал Джонсона клоуном

11:35 Мир

Больше трех не собираться и из дома не выходить: в Германии вводят жесткие ограничения из-за COVID-19

10:39 Мир

В Киеве прошел мирный «госпереворот»: как это было

06:50 Украина

Ученые нашли антитело для создания универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса

01:32 Мир

Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

23:08 Украина

В Мюнхене возле главного вокзала взорвалась авиабомба: есть пострадавшие

16:08 Мир

Ангелы или видеоредактор: в сети спорят о странном явлении над Почаевской Лаврой

12:32 Украина

Возможность потратить тысячу за вакцинацию расширили: что еще можно купить

11:35 Украина

Россия официально обвинила Украину в подготовке военного наступления на Донбассе

10:16 Мир

Словения запретила прививки вакциной J&J из-за смерти 20-летней девушки

10:02 Мир

Новости | NetGameSlots.com