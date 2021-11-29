Школьную программу по информатике радикально изменят: устарела на 20 лет
Министерство образования анонсировало обновление школьной программы по информатике.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
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Министерство образования Украины вместе с Министерством цифровой трансформации анонсировали полное обновление учебной программы по предмету «Информатика».
В своей публикации министр цифровизации отметил, что программа предмета устарела на 20 лет и только отнимает интерес к технологиям у современных детей.
По словам Федорова, технологии в наше время занимают значительную часть повседневной жизни человека, а значит цифровая грамотность «жизненно необходима».
Как ранее сообщали Власти, почти половина украинцев считают качество образования в стране низким.