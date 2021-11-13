Дом из “Один дома” можно недорого арендовать на Рождество: названа цена

Сервис «Airbnb» предлагает арендовать на рождество дом из культового фильма «Один дома».

Дом можно будет забронировать всего на одни сутки



Об этом сообщает «Бабель».

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На сервисе для аренды жилья «Airbnb» появилась возможность арендовать дом семьи Маккалистеров из фильма «Один дома».

Само объявление составлено от имен одного из героев фильма — старшего брата Кевина База Маккалистера.

«Я вырос и теперь счастлив пригласить вас в свой семейный дом в эти праздники — и даже поделиться пиццей. Но постарайтесь не дать моему пауку Акселю ускользнуть. Итак, пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз, правда, все мы), я приглашаю одну команду озорников позволить своим внутренним детям свободно бегать в доме моего детства», — указано в объявлении от имени База.

Также указано, что в доме будут действовать «правила младшего брата» Кевина – гостям разрешено есть вредную еду, смотреть запрещенные фильмы, брать лосьон отца.

Его можно будет забронировать всего на одни сутки с 12 декабря. Стоимость такой услуги – $25, а бронирование откроется с 7 декабря.

Как ранее сообщали Власти, мировой туризм никогда не вернется в то же состояние, в котором он был до COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: туризм, Airbnb