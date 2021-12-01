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Главная » Украина » Экономика
10:00 03 Декабря 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

У Зеленского объяснили, почему тысячу за вакцинацию не дадут «живыми» деньгами

Тысячу гривен, которую по инициативе президента Владимира Зеленского собираются выплачивать всем вакцинированным от COVID-19 двумя дозами, выдадут не “живыми” деньгами из-за инфляции и опасений их вывода из экономики.

Тысячу Зеленского не выплатят наличными по нескольким причинам

Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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«Вот оппозиция говорит – дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратится на импорт», пояснил Устенко.

Он также добавил,  что после выплаты наличных денег, невозможно будет проконтролировать, на что украинцы их потратят..

Советник главы государства напомнил, что тысячу будут выплачивать через приложение «Дія», а сферы, на которые можно ее потратить, ограничили ради поддержки тех, которые наиболее пострадали от пандемии COVID-19.

Ранее Власти сообщали:

  • Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.

  • Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.

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Тэги: тысяча Зеленского
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