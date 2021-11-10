На Украину надвигается буря: Киев засыпет снегом
Часть Украины накроет снежная буря.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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В пятницу, 3 декабря, в Украину с северо-запада придет снежная буря. Снегом накроет от Черниговской до Винницкой области.
Синоптики прогнозируют, что в Киеве снег пойдет в 14:00, в Киевской области — на час раньше и продлятся до 19:00.
Температура в столице днем составит +4 +6 градусов, а ночью до -4 -6 градусов.
Кроме этого, в большинстве областей страны ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, в Карпатах возможна метель.
В западных областях ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.
Как ранее сообщали Власти, несколько областей Украины засыпало первым снегом.