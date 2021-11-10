На Украину надвигается буря: Киев засыпет снегом

Часть Украины накроет снежная буря.

Снегом накроет от Черниговской до Винницкой области



Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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В пятницу, 3 декабря, в Украину с северо-запада придет снежная буря. Снегом накроет от Черниговской до Винницкой области.

Синоптики прогнозируют, что в Киеве снег пойдет в 14:00, в Киевской области — на час раньше и продлятся до 19:00.

Температура в столице днем составит +4 +6 градусов, а ночью до -4 -6 градусов.

Кроме этого, в большинстве областей страны ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, в Карпатах возможна метель.

В западных областях ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

Как ранее сообщали Власти, несколько областей Украины засыпало первым снегом.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: прогноз, снежная буря, синоптики