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13:21 03 Декабря 2021 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

В Черновцах раскрыли мощную ботоферму, работавшую на РФ: изъяли тысячи банковских карт

Злоумышленники продавали пророссийским агитаторам созданные бот-аккаунты для социальных сетей.

За период незаконной деятельности было создано более 20 тысяч ботов

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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В Черновцах группа злоумышленников наладила создание и раскрутку аккаунтов для соц сетей с использованием поддельных паспортов граждан Украины.

За период незаконной деятельности было создано более 20 тысяч ботов, большинство из которых было сложно отличить от настоящих пользователей.

Созданные профили в соц сетях злоумышленники продавали на черном рынке оптом, большинство из которых в итоге использовались для дискредитации украинских властей, ВСУ и программы по вакцинации.

Группа злоумышленников вела свою деятельность в одном из арендованных офисов в Черновцах и состояла из 15 человек.

В ходе обысков было изъято:

  • компьютерная техника и специально ПО
  • почти 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских;
  • более 4 000 платежных карт украинских банков.

Обыски в офисе злоумышленников

В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к незаконной деятельности.

Ранее Власти сообщали, СБУ разоблачила десятки интернет-агентов спецслужб РФ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: СБУ, черновцы, ботоферма
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