В Черновцах раскрыли мощную ботоферму, работавшую на РФ: изъяли тысячи банковских карт
Злоумышленники продавали пророссийским агитаторам созданные бот-аккаунты для социальных сетей.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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В Черновцах группа злоумышленников наладила создание и раскрутку аккаунтов для соц сетей с использованием поддельных паспортов граждан Украины.
За период незаконной деятельности было создано более 20 тысяч ботов, большинство из которых было сложно отличить от настоящих пользователей.
Созданные профили в соц сетях злоумышленники продавали на черном рынке оптом, большинство из которых в итоге использовались для дискредитации украинских властей, ВСУ и программы по вакцинации.
Группа злоумышленников вела свою деятельность в одном из арендованных офисов в Черновцах и состояла из 15 человек.
В ходе обысков было изъято:
- компьютерная техника и специально ПО
- почти 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских;
- более 4 000 платежных карт украинских банков.
В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к незаконной деятельности.
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