НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:35 03 Декабря 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Под Винницей перевернулась цистерна с аммиаком

В Винницкой области в ДТП попала автоцистерна со сжиженным аммиаком.

О причинах аварии, а также о состоянии водителя автоцистерны не сообщается

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Инцидент произошел сегодня утром, 3 декабря, на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино.

Так, по сообщению управления ГСЧС, сначала поступила некорректная информация о том, что перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа.

Однако прибывшие на место спасатели обнаружили автоцистерну со сжиженным аммиаком, емкостью 19 тонн.

На месте происшествия работает МОГ ГУ ГСЧС, привлечены дополнительные силы и средства – группа РХБЗ АРЗ СП, автокран, ОКЦ и ДПРЧ-3

Сотрудники ГСЧС провели работы по перекачке аммиака из цистерны.

Для этого привлекли 9 единиц спецтехники и 31 человек личного состава.

О причинах аварии, а также о состоянии водителя автоцистерны не сообщается.

Емкость автоцистерны - 19 тонн

Ранее Власти сообщали, в городе Немиров произошла утечка аммиака из железнодорожной цистерны.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, аммиак, ГСЧС, автоцистерна
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.11.2021 16:27
В Киеве пьяный водитель разбил четыре авто, пытаясь удрать от полиции
ТОР
29.11.2021 14:04
В Винницкой области из цистерны вылился аммиак: спасатели пытаются задержать ядовитое облако
ТОР
25.11.2021 18:48
Под Харьковом автобус с пассажирами вылетел в кювет: водителя доставали специнструментом
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США массово подтверждают случаи инфицирования “Омикроном”: что происходит с пациентами

08:54 Мир

Ушла красиво: Меркель официально покинула должность канцлера под панк-рок

06:34 Мир

Еврокомиссар предложила запретить слово “Рождество” и христианские имена

00:45 Мир

Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет

23:31 Мир

Бросился спасать товарища: на Черкасчине зерном засыпало двух мужчин

15:13 Украина

Макрон назвал Джонсона клоуном

11:35 Мир

Больше трех не собираться и из дома не выходить: в Германии вводят жесткие ограничения из-за COVID-19

10:39 Мир

В Киеве прошел мирный «госпереворот»: как это было

06:50 Украина

Ученые нашли антитело для создания универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса

01:32 Мир

Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

23:08 Украина

В Мюнхене возле главного вокзала взорвалась авиабомба: есть пострадавшие

16:08 Мир

Новости | NetGameSlots.com