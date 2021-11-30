Под Винницей перевернулась цистерна с аммиаком

В Винницкой области в ДТП попала автоцистерна со сжиженным аммиаком.

О причинах аварии, а также о состоянии водителя автоцистерны не сообщается



Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

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Инцидент произошел сегодня утром, 3 декабря, на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино.

Так, по сообщению управления ГСЧС, сначала поступила некорректная информация о том, что перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа.

Однако прибывшие на место спасатели обнаружили автоцистерну со сжиженным аммиаком, емкостью 19 тонн.

Сотрудники ГСЧС провели работы по перекачке аммиака из цистерны.

Для этого привлекли 9 единиц спецтехники и 31 человек личного состава.

О причинах аварии, а также о состоянии водителя автоцистерны не сообщается.

Ранее Власти сообщали, в городе Немиров произошла утечка аммиака из железнодорожной цистерны.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, аммиак, ГСЧС, автоцистерна