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Главная » Украина » Политика
14:19 03 Декабря 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В Украине могут сократить или отменить срочную службу в армии

В правительстве рассматривают целесообразность призыва на срочную службу.

инистр обороны Украины Алексей Резников

Об этом сообщил на часе вопросов к правительству в Верховной раде Министр обороны Украины Алексей Резников.

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Министр обороны Украины Алексей Резников поддерживает сокращение продолжительности срочной военной службы в армии, а также пересмотр целесообразности призыва на срочную службу.

«Сегодня у нас есть и контрактный подход, и призыв. Вы знаете, что 250 тысяч (численность ВСУ, – ред.) по закону и 11 тысяч будут добавлены решением парламента. Но пока на сегодняшний день мы изучаем вместе с главнокомандующим и Генштабом целесообразность и необходимость именно призыва на срочную службу. Моя позиция такова: возможно, нам не нужна она на столь долгий период, может, ее стоит сделать более короткой. И готовить потенциальных будущих защитников и защитниц, чтобы они были готовы», — сообщил министр обороны.

Резников также отметил, что для Украины сейчас крайне важен запуск закона о территориальной обороне и национальном сопротивлении. Он начнет действовать с 1 января 2022 года.

На сегодняшний день продолжительность срочной службы в Украине составляет до 18 месяцев для солдат, матросов, сержантов и старшин.

Для лиц с высшим образованием максимальный срок службы составляет 12 месяцев.

Ранее Власти сообщали, Украина может отменить обязательный военный призыв.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: армия, призыв, Алексей Резников, инистр обороны
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