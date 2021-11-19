В Украине будут делать бустерные прививки от COVID-19 по примеру Евросоюза
В Украине по примеру Евросоюза могут ввести прививки бустерными дозами препарата от COVID-19 через девять месяцев после полной вакцинации.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах ВР, сообщает «РБК Украина».
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Министр уточнил, что третью прививку в ЕС предлагают делать через девять месяцев. Аналогичное решение может быть одобрено и в Украине.
Но прежде, по словам министра, необходимо дождаться официального одобрения бустерной вакцинации в Евросоюзе.
«Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию», — заключил Ляшко.
Как сообщали Власти, в США всех взрослых обязали сделать бустерную прививку от COVID-19.