Украинцы смогут увидеть звездопад Геминиды: где и когда смотреть

В середине декабря украинцы смогут наблюдать один из самых ярких звездопадов года.

Ожидается, что плотность падения метеоров составит до 100 единиц в час



Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

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На ночь 14 декабря 2021 года придется пик метеоритного потока Геминиды. В академии наук рекомендуют желающим понаблюдать за явление украинцам делать это после 3 часов ночи, когда Луна зайдет за горизонт.

Ожидается, что плотность падения метеоров составит до 100 единиц в час, они будут входить в земную атмосферу со скоростью 35 км в секунду, оставляя после себя полосу ярко желтого или зеленого цвета.

Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков. В 2011 году дал всплеск до 200 метеоров в час, что в 2 раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды.

Наблюдается поток Геминиды в первой половине декабря, максимум 13–14 декабря. Радиант потока находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора. Предположительно, поток связан с астероидом Фаэтон.

Ранее Власти сообщали, в небе над Австралией взорвался метеорит размером с автомобиль.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: звездопад, Геминиды, метеоритный поток