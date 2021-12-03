Нашли в луже крови под мостом: в Черкассах при странных обстоятельствах погиб парень

В Черкассах род мостом обнаружили труп молодого парня.

По данному факту открыто производство, данные внесены в ЕДР



Об этом сообщает Полиция Черкасской области в Faccebook.

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Тело 19-летнего парня в луже крови под мостом обнаружил местный житель в парке «Сосновый бор», сегодня около 6:00 утра.

Прибывшие на место прошествия медики констатировали смерть молодого человека.

В полиции сообщают, что личность погибшего уже известна, выясняются обстоятельства, повлекшие смерть парня.

По данному факту открыто производство, данные внесены в ЕДР.

После установки всех деталей происшествия будет определена уголовно-правовая квалификация произошедшего.

Ранее Власти сообщали, в Тернополе девушка совершила самоубийство прыгнув с моста.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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