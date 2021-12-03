Нашли в луже крови под мостом: в Черкассах при странных обстоятельствах погиб парень
В Черкассах род мостом обнаружили труп молодого парня.
Об этом сообщает Полиция Черкасской области в Faccebook.
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Тело 19-летнего парня в луже крови под мостом обнаружил местный житель в парке «Сосновый бор», сегодня около 6:00 утра.
Прибывшие на место прошествия медики констатировали смерть молодого человека.
В полиции сообщают, что личность погибшего уже известна, выясняются обстоятельства, повлекшие смерть парня.
По данному факту открыто производство, данные внесены в ЕДР.
После установки всех деталей происшествия будет определена уголовно-правовая квалификация произошедшего.
Ранее Власти сообщали, в Тернополе девушка совершила самоубийство прыгнув с моста.