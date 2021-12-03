СБУ передала в суд материалы дела по Семенченко: в чем обвиняют

Служба безопасности Украины направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт по делу о деятельности незаконного вооруженного формирования в котором фигурирует девять обвиняемых.

Семенченко обвиняют в нескольких преступлениях



Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Среди них и экс-нардеп и ветеран АТО Семен Семенченко.

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Незаконное вооруженное формирование

Следователи СБУ установили, что Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа.

В НВФ входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка.

Теракт

Также в СБУ сообщили, что нашли доказательства организации Семенченко Семенченко террористического акта в июле 2019 года.

Речь идет о выстреле из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположено ООО «Информационное Агентство «112-Украина».

Всего в уголовном производстве сообщено о подозрении в отношении 9 человек.

Ранее Власти писали, что суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко, которого подозревают в создании ЧВК.

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Тэги: СБУ, Семен Семенченко