Новый год и Рождество в Киеве: где зарядиться праздничным настроением и волшебством

Киевские чиновники рассказали о том, когда в столице появится главная елка страны, а также анонсировали праздничные мероприятия к новогодним праздникам.

Тема главной праздничной локации на Софийской площади будет посвящена рождению Иисуса Христа



Об этом сообщает официальный портал Киева.

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Главную елку страны, которая будет расположена на Софийской площади, традиционно «зажгут» 19 декабря.

Елка высотой 31 метр будет украшена 10-километровой гирляндой желтого света в виде большого купола. Вокруг елки разместят развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут проходить выступления и конкурсы.

Тема главной праздничной локации на Софийской площади будет посвящена рождению Иисуса Христа. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений – игрушки красного и золотого цвета.

Рядом с ней – на Софийской площади и Владимирском проезде – будет расположен рождественский ярмарочный городок, который проработает до 16 января.

В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток – как тоннель для любителей спортивных развлечений.

«Киевляне и гости города смогут найти по своему вкусу праздничные развлечения и угощения для всей семьи, для маленьких и взрослых. В частности, в программе празднования были учтены потребности разных слоев населения, обеспечен свободный доступ к празднику инклюзивных групп, а также строгое выполнение противоэпидемических мероприятий. Наша задача – обеспечить яркие зрелища и насыщенную праздничную программу, учитывая безопасность и экологичность проведения празднований», – отметила директор

Праздничные локации также обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк).

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, Новый год, Рождество, праздники