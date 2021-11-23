Не понравился ремонт: в Киеве мужчина открыл стрельбу и ранил парня
В Киеве между двумя мужчинами произошел конфликт из-за некачественного выполнения ремонтных работ, который закончился стрельбой.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева. Инцидент произошел 3 декабря в Святошинском районе столицы на проспекте Леся Курбаса.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
Конфликт возник из-за якобы некачественно сделанного ремонта. Он перерос в драку между двумя мужчинами. Затем один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону своего оппонента.
Пострадавший 24-летний киевлянин получил ранение ноги. Его доставили в медучреждение, где оказали помощь и отпустили домой.
В полиции не уточнили, кто именно открыл стрельбу – заказчик работ или исполнитель.
52-летнего стрелка задержали, а пистолет Флобера изъяли и отправили на экспертизу.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка, с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений).
Санкция статьи предусматривает от трех до 7 лет лишения свободы. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления.
Как сообщали Власти, в Запорожье результате конфликта из-за отказа надеть маску, покупатель выстрелил в лицо продавцу из травматического пистолета.