Британские инженеры показали пугающе похожего на человека робота. Видео
Робот-гуманоид Ameca умеет воспроизводить мимику и жесты людей.
Платформа будущего Ameca – самый продвинутый в мире робот в форме человека, представляющий передовые технологии робототехники. Разработанная специально как платформа для развития технологий робототехники будущего, Ameca представляет собой идеальную платформу гуманоидного робота для взаимодействия человека с роботом.
Так, британская компания Engineered Arts представила реалистичного робота-гуманоида Ameca, умеющего воспроизводить мимику и жесты людей. Имитация настолько естественна, что может вызвать эффект «зловещей долины»*.
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Ameca не умеет ходить — это сложная задача. Он не обладает искусственным интеллектом в глобальном смысле, просто на языке Python запрограммирован выполнять сложные последовательности движений, принцип его работы в чем-то похож на чат-бота.
Инженеры предполагают, что Ameca станет королем вечеринок и конференций — будет кокетничать с людьми и вызывать у них позитивные эмоции. Ameca можно приобрести или арендовать для проведения мероприятий.
Чем больше робот оказывается похож на человека, тем симпатичнее он кажется — но лишь до определённой степени. Слишком натуралистичный робот вызывает тревогу из-за мелких несоответствий: например, слишком пропорционального лица. Это рождает чувство дискомфорта и страха, получившее название эффекта «зловещей долины».
Эффект «зловещей долины» (uncanny valley) — гипотеза, сформулированная японским учёным-робототехником и инженером Масахиро Мори. Она подразумевает, что робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек (но не точно так, как настоящий), вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.
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