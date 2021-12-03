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03:47 04 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Британские инженеры показали пугающе похожего на человека робота. Видео

Робот-гуманоид Ameca умеет воспроизводить мимику и жесты людей.

Ameca - будущее робототехники

Платформа будущего Ameca – самый продвинутый в мире робот в форме человека, представляющий передовые технологии робототехники. Разработанная специально как платформа для развития технологий робототехники будущего, Ameca представляет собой идеальную платформу гуманоидного робота для взаимодействия человека с роботом.

Так, британская компания Engineered Arts представила реалистичного робота-гуманоида Ameca, умеющего воспроизводить мимику и жесты людей. Имитация настолько естественна, что может вызвать эффект «зловещей долины»*.

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Ameca не умеет ходить — это сложная задача. Он не обладает искусственным интеллектом в глобальном смысле, просто на языке Python запрограммирован выполнять сложные последовательности движений, принцип его работы в чем-то похож на чат-бота.

Инженеры предполагают, что Ameca станет королем вечеринок и конференций — будет кокетничать с людьми и вызывать у них позитивные эмоции. Ameca можно приобрести или арендовать для проведения мероприятий.

Чем больше робот оказывается похож на человека, тем симпатичнее он кажется — но лишь до определённой степени. Слишком натуралистичный робот вызывает тревогу из-за мелких несоответствий: например, слишком пропорционального лица. Это рождает чувство дискомфорта и страха, получившее название эффекта «зловещей долины».

Эффект «зловещей долины» (uncanny valley) — гипотеза, сформулированная японским учёным-робототехником и инженером Масахиро Мори. Она подразумевает, что робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек (но не точно так, как настоящий), вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.

Ранее Власти писали, как первые в мире живые роботы начали произвольно размножаться.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: Ameca, Будущее робототехники
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