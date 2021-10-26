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Главная » Мир » Наука и Техника
18:39 03 Декабря 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи некоторых стран сообщают о проблемах при работе с приложением Telegram, в котором произошел сбой.

Наибольшие проблемы с Telegram у пользователей из украины и России

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Отмечается, что самые частые проблемы фиксируют в работе самого приложения — 49%.

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Еще 33% пользователей сообщают о проблемах при подключении сервера, и еще 18% — сталкиваются с проблемами при получении сообщений.

График жалоб на работу мессенджера

График жалоб на работу мессенджера

На карте сбоев работы отмечены страны: Украина (Киев), Россия (Москва, Санкт-Петербург), Беларусь.

Карта проблем с Telegram

Карта проблем с Telegram

На данный момент сообщения о сбоях продолжают поступать, нормальная работа приложения не восстановлена.

Причина сбоя не названа.

Как сообщали Власти, 13 октября в работе популярного мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, о чем сообщали пользователи со всех уголков планеты.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Telegram
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