В Telegram произошел масштабный сбой
Пользователи некоторых стран сообщают о проблемах при работе с приложением Telegram, в котором произошел сбой.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Отмечается, что самые частые проблемы фиксируют в работе самого приложения — 49%.
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Еще 33% пользователей сообщают о проблемах при подключении сервера, и еще 18% — сталкиваются с проблемами при получении сообщений.
На карте сбоев работы отмечены страны: Украина (Киев), Россия (Москва, Санкт-Петербург), Беларусь.
На данный момент сообщения о сбоях продолжают поступать, нормальная работа приложения не восстановлена.
Причина сбоя не названа.
Как сообщали Власти, 13 октября в работе популярного мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, о чем сообщали пользователи со всех уголков планеты.